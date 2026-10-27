Президент Финляндии Александр Стубб объяснил, почему решил позвонить президенту России Владимиру Путину именно сейчас, сославшись на призывы к Европе активнее участвовать в переговорах на фоне инициатив США. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Iltalehti.

«Причин было много», – сказал Стубб.

По его словам, возможность такого разговора обсуждалась в течение года, а идея позвонить Путину возникла во время переговоров в Осло. В минувшие выходные стороны сочли момент подходящим, в том числе потому, что премьер-министры стран Северной Европы уже собрались в Финляндии.

Стубб добавил, что разговор согласовали с Киевом и Вашингтоном. По словам финского президента, во время беседы Украина передала России «прямые сообщения».

Он также отметил, что Европа сохраняет общий курс, хотя страны расходятся во мнениях о том, кто должен координировать действия и поддерживать контакты с Москвой. Финляндия и Норвегия решили сосредоточиться на негласной дипломатии и передаче сообщений, пояснил Стубб.