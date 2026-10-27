Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время администрация официально запретит использование термина «искусственный интеллект» в документах и других случаях, заменив его на «суперинтеллект».

«Когда же (газета) The Wall Street Journal начнет называть искусственный интеллект, термин, который является крайне неудачным и неточным, суперинтеллектом, то есть так, как это делают практически все остальные или скоро начнут делать? В ближайшее время мы официально запретим использование термина «ИИ/искусственный интеллект» во всех соответствующих документах и во всех остальных случаях из-за его неточности», – написал Трамп в соцсети Truth Social.