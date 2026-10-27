Председатель турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели подчеркнул, что братство Азербайджана и Турции имеет глубокие исторические корни, а единство тюркского мира должно строиться на равенстве независимых государств. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Единство тюркского мира не означает установления господства одного государства над другим. Мы стремимся к объединению, основанному на суверенном равенстве независимых государств, укрепляемому взаимным уважением и братскими отношениями, в котором сохраняются национальная самобытность и воля каждого участника», – заявил Бахчели.

По его словам, ослабление связей между братскими государствами тюркского мира нельзя рассматривать исключительно как вопрос двусторонних отношений.

«Эти связи являются неотъемлемой частью нашей истории, взаимного доверия и общих устремлений к будущему. Братство между Азербайджаном и Турцией имеет настолько глубокие корни, что его невозможно ограничить рамками повседневных событий. Оно обладает историческим значением, выходящим за пределы политических и дипломатических вопросов», – отметил глава партии.

Бахчели добавил, что братство Азербайджана и Турции стран укрепилось благодаря воле народов, закалилось в совместной борьбе и сохраняется на протяжении поколений.