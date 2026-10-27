Россия считает важным прямой разговор руководителей Финляндии и Норвегии с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку он позволяет сторонам донести свои позиции без посредников, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это важный разговор. Всегда лучше доводить позицию друг до друга от первоисточника. Норвегия и Финляндия являются нашими соседями, приграничными государствами. И для нас очень важно, что эти государства решили говорить», – сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу, комментируя телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, состоявшийся по инициативе Осло и Хельсинки.