Национальное агентство кибербезопасности Азербайджана предупредило о новых случаях взлома аккаунтов WhatsApp и WhatsApp Business и призвало пользователей проверить настройки безопасности, чтобы не дать мошенникам доступ к перепискам и учетным записям.

В первую очередь агентство рекомендует открыть раздел «Связанные устройства» и завершить все сеансы на незнакомых устройствах. Даже если WhatsApp продолжает работать на телефоне владельца, злоумышленники могут пользоваться аккаунтом с другого устройства.

Также следует включить двухэтапную проверку и указать надежный адрес электронной почты для восстановления доступа. При этом нельзя сообщать кому-либо SMS-коды подтверждения, коды привязки устройств и защитный PIN-код или подтверждать запросы на вход, которые пользователь не инициировал.

Агентство призывает не переходить по подозрительным ссылкам и не сканировать QR-коды из сомнительных сообщений. Особую осторожность следует проявлять при получении уведомлений о блокировке аккаунта, необходимости подтвердить бизнес-аккаунт или сообщений якобы от службы поддержки.

Кроме того, рекомендуется регулярно обновлять WhatsApp и WhatsApp Business, устанавливать приложения только из официальных магазинов и следить за уведомлениями о подключении новых устройств.

Для бизнес-аккаунтов важно ограничивать доступ уполномоченными сотрудниками и своевременно отзывать его у работников, которые больше не имеют права пользоваться учетной записью.

Если появились признаки взлома, необходимо отключить неизвестные устройства. Если доступ к аккаунту утрачен, агентство советует повторно зарегистрировать свой номер в официальном приложении и предупредить контакты о возможных мошеннических сообщениях от своего имени.

В агентстве отдельно подчеркнули, что включение двухэтапной проверки само по себе не прекращает уже существующий несанкционированный доступ к аккаунту. Поэтому обязательно нужно проверить список связанных устройств.