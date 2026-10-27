Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страны региона, включая Россию, способны решать общие проблемы без вмешательства США.

«Мы должны работать над формированием многополярного мира, который всем нам полезен. Это дает нам возможность взаимодействовать с вами, другими странами, которые хотят остаться независимыми и свободными. Честно говоря, мне кажется, что мы можем работать над всеми проблемами, которые у нас есть в регионе, без вмешательства США», – сказал Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным.