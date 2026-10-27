Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа пытается включиться в переговоры по урегулированию российско-украинской войны, но пока не предлагает ничего нового.

«Сегодня президент Путин разговаривал по телефону по их просьбе с премьер-министром Норвегии и с президентом Финляндии. Я пока еще не видел конкретной записи, но, судя по всему, ничего нового тоже не прозвучало. Это показывает лишь желание европейцев втиснуться в переговорный процесс. Хотя с какими позициями в этот процесс втискиваться – это большой вопрос», – сказал Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

По словам главы российского МИД, Москва пока не видит изменений в подходе европейских стран.

Лавров также напомнил, что ранее Европа до последнего момента категорически отказывалась от каких-либо контактов с Россией.

