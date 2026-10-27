Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил своих противников в попытке «украсть» парламентские выборы и призвал сторонников срочно прийти на участки, чтобы поддержать «Ликуд» и его партнеров.

В обращениях к избирателям, опубликованных в соцсети X, глава правительства заявил, что утром на юге страны задержали функционеров арабской партии РААМ «с конвертами денег». По словам Нетаньяху, в районах с арабским населением наблюдается особенно высокая явка, а представители арабских партий пытаются подкупать избирателей.

«У нас пытаются украсть выборы», – заявил премьер.

Нетаньяху выразил возмущение тем, что в арабских районах голосуют активнее, чем в еврейских, и призвал сторонников отложить свои дела и прийти на участки вместе с родственниками, друзьями и соседями.

«На чаше весов находится защита нашего еврейского государства. Сильное правое правительство во главе с «Ликудом», со всеми нашими партнерами, или левое правительство с арабскими партиями, которое положит конец Государству Израиль, каким мы его знаем», – подчеркнул он.

Тем временем «Ликуд», по данным израильских СМИ, обратился к Центральной избирательной комиссии с просьбой продлить голосование. Сейчас закрыть участки планируется в 22:00 по местному времени.

Явка на выборах в Кнессет стала самой высокой с 1973 года. При этом, по данным израильских медиа, соратники Нетаньяху уже готовят стратегию на случай полного поражения «Ликуда».

