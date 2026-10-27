Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал европейских лидеров «политическими мазохистами» за поддержку Украины, заявив, что ради ее победы они призывают граждан мириться с ухудшением уровня жизни.

«Они пытаются общественное мнение свое удержать на позиции, что надо жертвовать всем, надо жертвовать зарплатами, рабочими местами, размером медицинских услуг и, в принципе, социальными льготами ради того, чтобы Украина победила Россию», – заявил Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

В качестве примера он привел слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который поставил победу над Россией выше интересов Германии, Евросоюза, НАТО, США и Китая.