Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил французского лидера Эммануэля Макрона на саммит в рамках климатической конференции ООН COP31, который пройдет в Турции. Об этом сообщило Управление коммуникаций турецкой администрации по итогам телефонного разговора глав государств.

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.

В ходе разговора Эрдоган отметил, что новый генеральный секретарь ООН должен обладать необходимым видением и опытом, чтобы вернуть организации роль центра многостороннего сотрудничества и провести необходимые реформы.

Срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.

В ходе беседы Макрон поздравил Эрдогана с Днем Республики, который отмечается в Турции 29 октября.