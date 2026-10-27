Сенатор Флавиу Болсонару, потерпевший поражение на президентских выборах в Бразилии, покинул страну вопреки судебному запрету на выезд, сообщает CNN Brasil со ссылкой на его окружение.

По данным издания, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вместе с семьей покинул страну через два дня после поражения на президентских выборах.

Предположительно, Болсонару выехал через Аргентину после того, как судья Верховного суда обязал его сдать бразильский и итальянский паспорта. Ожидается, что его самолет приземлится в США в ближайшие часы, однако его местонахождение пока не подтверждено.

В отношении него ведутся два уголовных расследования. В феврале он лишится парламентского иммунитета.