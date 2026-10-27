Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который возглавляет Кирилл Дмитриев, в рамках усилий по улучшению отношений с Москвой и урегулированию войны в Украине, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, российская сторона добивается отмены ограничений в рамках более широких переговоров об участии РФПИ в организации поставок российского дизельного топлива в США.

Американский чиновник подтвердил газете, что администрация Трампа рассматривает заявку фонда на исключение из санкционного списка в установленном порядке. Он пояснил, что этот шаг входит в усилия Вашингтона по улучшению российско-американских отношений и урегулированию конфликта на Украине.

Собеседник NYT также назвал Дмитриева «полезным посредником» в переговорах. Дмитриев возглавляет РФПИ и занимает пост спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.