Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби предварительно намечены на 4 ноября, однако европейские лидеры пока не видят явных перспектив достижения договоренностей. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства в Варшаве, сообщает The Guardian.

По словам Туска, телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским лидером Владимиром Путиным состоялся после консультаций с польским и украинским руководством, а также американской стороной. Контакты должны были помочь сохранить рабочие каналы связи перед возможными переговорами о прекращении огня в Абу-Даби.

Туск подтвердил, что заранее знал о планах провести этот разговор. По его словам, Стёре заверил его, что они со Стуббом готовы взять на себя политическую ответственность за этот редкий контакт с Путиным и будут придерживаться согласованной позиции коалиции желающих.

После разговора Стубб сообщил польскому премьеру, что стороны остались при своих позициях. При этом европейские лидеры оценивают перспективы переговоров в Абу-Даби с осторожным оптимизмом.