США и Россия обсуждают возвращение американских компаний на нефтяной рынок РФ в рамках переговоров об урегулировании российско-украинской войны. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом и Кремль рассматривают возможность возобновления совместного проекта американских и российских нефтяных компаний на шельфе Сахалина после завершения конфликта. Стороны также обсуждают участие американских компаний в восстановлении поставок российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба».

Как отмечает FT, Вашингтон рассматривает потенциальные экономические соглашения как стимул для Москвы к участию в мирных переговорах. При этом американские чиновники подчеркивают, что реализация проектов возможна только после окончания боевых действий.