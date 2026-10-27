Киев готов к трехсторонним переговорам с США и Россией в Абу-Даби в ноябре, но настаивает на справедливом урегулировании и встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с финским и норвежскими коллегами в Хельсинки, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Украина стремится завершить эту войну. У нас есть реалистичные предложения и решения. Мы готовы как к частичному прекращению огня, так и к полному прекращению боевых действий. Разумеется, все должно быть справедливо. Мы не будем делать никаких односторонних шагов», – заявил Сибига.
По его словам, на встрече в Абу-Даби планируется обсудить вопросы безопасности, в том числе возможность частичного прекращения огня, безопасность судоходства в Черном море и защиту энергетической инфраструктуры перед зимой.
При этом глава украинского МИД считает необходимой и прямую встречу Зеленского с Путиным, поскольку переговоры на уровне команд не позволяют продвинуться по наиболее острым вопросам.
«Важно отметить, что переговорные команды встречались уже несколько раз в прошлом, и порой создавалось ощущение, что мы снова и снова возвращались к одним и тем же вопросам, потому что, на мой взгляд, уровня этой группы, при всем уважении к ее участникам, недостаточно для обсуждения самых острых вопросов. Именно поэтому все-таки нужна также встреча на уровне Зеленского и Путина. И нам есть что предложить», – указал Сибига.