Джума-мечеть в городе Агдам была построена зодчим Кербелаи Сефиханом Карабаги в 1868-1870 гг. Основное здание мечети построено из камня, а минареты – из кирпича, сообщает Trend.

В источниках говорится, что в первоначальной версии стены Джума-мечети были расписаны другом Кербелаи Сефихана каллиграфом Мухаммедом Шукухи.

С 23 июля 1993 года территория, на которой находится этот памятник, была под армянской оккупацией.

Вокруг мечети в ныне освобожденном от оккупации Агдамском районе проведены предварительные работы по благоустройству, помещение расчищено, здесь проведено освещение.

Minval.az