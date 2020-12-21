Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев встретился с советником по национальной безопасности Исламской Республики Афганистан Хамдуллахом Мохибом, главой Администрации президента Мохаммадом Шакиром Каргаром и генеральным директором Управления национальной безопасности генерал-лейтенантом Ахмадом Зия Сараджем, находящимися с официальным визитом в нашей стране.

Как сообщается на сайте СГБ, на встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Афганистан в нашей стране Аманулла Джейхун.

Приветствуя гостей, генерал-полковник Али Нагиев особо подчеркнул политическую и дипломатическую поддержку, оказанную Афганистаном в ходе восстановления территориальной целостности Азербайджана в Отечественной войне, и выразил уверенность в том, что такие постоянные контакты будут способствовать дальнейшему укреплению связей сотрудничества между нашими странами, а также соответствующими структурами безопасности.

Гости выразили благодарность за оказанное внимание, созданные условия для обсуждения актуальных вопросов в сфере защиты интересов безопасности Азербайджана и Афганистана.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в сфере безопасности и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Minval.az