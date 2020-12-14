Люди с подавленным иммунитетом при инфицировании COVID-19 остаются заразными дольше других категорий пациентов. Исследование ученых опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

Так, эксперты изучили образцы, взятые у 20 человек с ослабленным иммунитетом и с коронавирусом, из них 15 получали активное лечение или химиотерапию, у 11 пациентов болезнь протекала в тяжелой форме. Всего у добровольцев взяли 78 образцов.

По данным ученых, вирусная РНК в анализах была обнаружена в течение 78 дней после появления симптомом, а жизнеспособный вирус был выявлен в десяти из 14 образцов.

Также эксперты изучили у пяти человек контрольные образцы биоматериала из носоглотки и поместили в культуры клеток. В них вирус вырастал после восьмого, 17, 25, 26 и 61 дня после начала заражения. В ходе наблюдений удалось выяснить, что у людей с выраженным подавленным иммунитетом даже после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток или при получении клеточной терапии может выявлять жизнеспособный COVID-19 минимум два месяца.

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