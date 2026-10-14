Премьер-министр Армении Никол Пашинян изложил свое видение того, каким должен быть мир между Арменией и Азербайджаном после подписания мирного соглашения. Он выступил за обмен территориями для устранения анклавов и эксклавов, открытие всех коммуникаций и полный отказ от взаимных претензий.

Пашинян подчеркнул, что территория Армении должна составлять 29 743 квадратных километра, а процесс делимитации и демаркации границ должен осуществляться на основе Алма-Атинской декларации.

Говоря о вопросе анклавов и эксклавов, армянский премьер предложил решить его путем обмена территориями.

«Вопрос анклавов/эксклавов должен решаться по следующей формуле: по обе стороны границы не должно быть анклавов и эксклавов. То есть две страны — Армения и Азербайджан — должны осуществить обмен территориями соответствующих точных размеров», — отметил Пашинян.

Пашинян отметил, что все дороги и коммуникационные пути должны быть открыты. По его словам, транспортное сообщение должно обеспечивать возможность передвижения через территории обеих стран.

«Все коммуникации должны работать и быть открытыми, в том числе для движения из Армении в Армению через территорию Азербайджана и из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, обеспечивая сообщение по этой логике», — заявил Пашинян.

Еще одним ключевым условием устойчивого мира армянский премьер назвал полный отказ сторон от взаимных требований.

«Армения и Азербайджан не должны предъявлять друг другу никаких требований и должны оставить друг друга в покое по всем вопросам и во всех сферах — никаких требований. Включая логику Карабаха, Гирдымана, Ширвана, Нахчывана или Западного Азербайджана», — отметил он.

Пашинян также сообщил, что после контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Туркменистане у него сложилось предварительное впечатление о возможности достижения мира на изложенных условиях.