В ходе операции папе Римскому Льву XIV удалили часть легкого.

Об этом сообщает служба печати Святого престола.

В заявлении уточняется, что была удалена нижняя доля правого легкого. При операции использовалась видеоассистированная техника. Экстренное гистологическое исследование подтвердило ранее поставленный по результатам предоперационных обследований диагноз аденокарциномы (злокачественной опухоли) легкого.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, осложнений не было. Понтифик провел в операционной около трех часов, сама операция длилась примерно полтора часа. После операции Лев XIV штатно пришел в сознание и после недолгого наблюдения был возвращен в свою палату на десятом этаже римской клиники имени Агостино Джемелли.