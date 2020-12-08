Жительница Великобритании в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса производства Pfizer/BioNTech вне клинических испытаний, сообщает телеканал Sky News.

Сообщается, что Маргарет Кинан, жительница Ковентри, графство Уэст-Мидленс, получила прививку в 6.30 утра по местному времени в университетской больнице Ковентри.

Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия).

Две других вакцины — от американской Moderna и от британской AstraZeneca (создается в сотрудничестве с Оксфордским университетом) — также находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения не известны.



Minval.az