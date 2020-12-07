Бывший вице-президент Ирана по вопросам женщин и семьи Шахиндохт Мовлаверди приговорена к 30 месяцам тюремного заключения.

Наказание назначено по статье «передача секретной информации и документов, пропаганда против государства».

Шахиндохт Мовлаверди занимала пост вице-президента по вопросам женщин и семьи в первом правительстве Хасана Рухани. При втором правительстве Рухани она была назначена помощником президента Ирана по вопросам гражданских прав, но подала в отставку в декабре 2018 года после введения закона, запрещающего пенсионерам занимать государственные должности, пишет АПА.

Minval.az