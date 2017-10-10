Понижательный тренд (с 2013 по 2015 год) в динамике накопленных прямых иностранных инвестиций стран СНГ сменился значимым ростом. Согласно последним данным, за 2016 год объем накопленных взаимных прямых иностранных инвестиций стран СНГ и Грузии после трех лет падения увеличился на 7,9% до 45,1 млрд. долларов.

Как сообщает АПА, об этом говорится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития. Россия начала привлекать повышенные объемы инвестиций от соседей: накопленный объем прямых иностранных инвестиций увеличился на 61,1% до 6,1 млрд. долларов. По импорту прямых иностранных инвестиций из постсоветских стран Россия уступает Беларуси и Казахстану.

На первую десятку крупнейших инвесторов в СНГ, где представлены уже не только российские, но и белорусские, азербайджанские и казахстанские компании, приходится 59% накопленных взаимных прямых иностранных инвестиций стран СНГ и Грузии.

Наряду с Россией, Азербайджан является одной из двух стран — нетто-экспортеров прямых капиталовложений в СНГ и Грузию. Азербайджанские прямые иностранные инвестиции в постсоветские страны характеризуются непрерывным ростом, превысив в 2016 году 2,4 млрд. долларов (+19,4% к уровню 2015 года). «Несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, Азербайджан по-прежнему готов вкладывать свой капитал в регион, прежде всего в транспортные проекты. При этом расширяется география азербайджанских прямых иностранных инвестиций на постсоветском пространстве — они зафиксированы уже в пяти государствах (Грузии, России, Украине, Казахстане, Белоруссии)».