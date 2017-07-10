Турция является очень важным партнером США в плане усилий по обеспечению энергобезопасности, поскольку эта страна находится на маршрутах пролегания энергоресурсов.

Как передает Интерфакс, об этом заявил государственный секретарь США, экс-глава американской ExxonMobil Рекс Тиллерсон в ходе открытия 22-го Мирового нефтяного конгресса в Стамбуле.

«США ждут возможности вовлечения в проекты с Турцией, для обеспечения глобальной энергобезопасности, такие, как «Южный газовый коридор» и проекты с Востока в Средиземноморье. Эти проекты направлены на обеспечение диверсификации поставок газа в Европу», — сказал он.