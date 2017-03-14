Президент Армении Серж Саргсян считает, что армянской и российской сторонам нужно обсудить создание в Гюмри совместного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Саргсян отметил, что Армения последовательно укрепляет свою обороноспособность, в том числе в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. Здесь он подчеркнул роль созданной на территории Армении 102-й российской военной базы.

«Знаковым событием армяно-российского военно-технического сотрудничества стало наше совместное с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным посещение в 2013 году 102-й российской военной базы, расквартированной в Гюмри, где были рассмотрены задачи ее военно-технической модернизации и повышения эффективности обслуживания. Для их решения целесообразно заинтересованное обсуждение армянской и российской сторонами проекта создания совместного оборонно-промышленного комплекса в Гюмри», — говорится в статье Саргсяна, опубликованной во вторник в газете «Известия».

При этом, как отметил президент Армении, многопрофильный масштаб комплекса «необходимо рассчитать таким образом, чтобы он, параллельно с решением задач модернизации 102-й базы, мог бы стать платформой для налаживания делового военно-технического сотрудничества между Россией и граничащими с Арменией государствами с выходом на традиционные для РФ рынки вооружений». Создание рабочих мест в Гюмри, по его мнению, послужило бы также фактором для улучшения социально-экономической обстановки в городе дислокации 102-й российской военной базы.

Саргсян подчеркнул, что все это направлено на обеспечение «безопасности и устойчивого демократического развития страны в интересах мира и стабильности в нашем взрывоопасном регионе с неразрешенными вооруженными конфликтами».

Ранее Минобороны Армении Виген Саркисян заявлял, что база в Гюмри — ответ на возможные угрозы со стороны Турции.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. Россия и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.