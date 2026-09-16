Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поблагодарил председателя Совета по СМИ ОАЭ Абдуллу Альхамеда за приглашение на Арабский медиафорум.

«Благодарю вас за любезное приглашение на Арабский медиафорум и от всей души поздравляю с организацией этого важного мероприятия на столь высоком уровне.

Я высоко оценил наши содержательные и плодотворные обсуждения дальнейшего развития стратегического партнёрства между Азербайджаном и ОАЭ, в том числе в сфере СМИ и коммуникаций, в соответствии с руководством и видением президентов наших стран», — написал Гаджиев в соцсети Х.