Палата представителей США одобрила начало рассмотрения законопроекта о антироссийских санкциях.

Об этом сообщает The Hill. Решение было принято 214 голосами «за», 211 членов палаты высказались против.

Как отмечает The Hill, ключевую роль сыграли демократы Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, которые вопреки позиции руководства Демпартии поддержали инициативу республиканцев.

Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, включает введение прямых санкций против российских чиновников, банков и «теневого флота». Кроме того, США смогут вводить вторичные пошлины в размере до 100% для ключевых покупателей российских энергоресурсов. Документ также продлевает ограничения в отношении Ирана до 2031 года.