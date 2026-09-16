Палата представителей Конгресса США не поддержала резолюцию с требованием запуска процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

За то, чтобы прекратить рассмотрение документа, высказались 232 члена Палаты представителей, контролируемой республиканцами — однопартийцами действующего главы государства. Против выступили 147 членов нижней палаты Конгресса. Таким образом, резолюция отклонена.

Резолюцию с требованием импичмента Трампа внес на рассмотрение Конгресса 24 августа член Палаты представителей США Эл Грин (демократ от штата Техас). Он обвиняет президента в превышении полномочий в связи с действиями Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). С момента своей инаугурации в качестве 47-го президента США в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Американский президент неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики.