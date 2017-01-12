Американский аналитический центр Stratfor опубликовал аналитическую статью, касающуюся Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой, в частности, отмечается, что Беларусь и Казахстан не готовы видеть представителя Армении на должности генерального секретаря организации.

«Экономический и политический кризис на Западе в 2016 году открыл новые перспективы для России, Москва усилила свое влияние на постсоветском пространстве. За последние несколько месяцев Россия заключила новые военно-политические соглашения с Беларусью, Арменией, Казахстаном и Таджикистаном. Тем не менее, успех России не означает успеха ОДКБ, который изначально создавался в качестве противовеса НАТО», – пишет Stratfor.

Известный российский аналитик Павел Фельгенгауэр согласен с анализом Stratfor. Он также считает, что ОДКБ – это не НАТО. На самом деле, ОДКБ – это союз, сформированный вокруг одного государства, замечает российский аналитик. «

Трудно представить, что в случае военных действий Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан направят туда [в зону карабахского конфликта] свои войска», – продолжил Фельгенгауэр. Что касается вопроса назначения руководителя исполнительного органа ОДКБ, то Фельгенгауэр затрудняется сказать, займет ли в апреле (как это было заявлено в Санкт-Петербурге) этот пост представитель Армении.

«Если ситуация на армяно-азербайджанской линии соприкосновения продолжит оставаться напряженной, я не думаю, что Казахстан согласится с назначением на должность генсека ОДКБ представителя Армении. Сегодня уже этот вопрос будет решен на уровне Путина. Я не уверен, что Россия для продвижения этого вопроса станет расходовать такой ценный политический капитал. Возможно, что для Армении найдут какую-то компенсацию», – делает предположение Фельгенгауэр.

По его мнению, основным препятствием для назначения представителя Армении является президент Казахстана, поскольку для Астаны Баку, особенно в энергетических вопросах, является чрезвычайно важным партнером. Что касается Беларуси, то, по мнению российского эксперта, президент Лукашенко также придает важное значение отношениям с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Однако Москве убедить Лукашенко легче, чем Назарбаева. Вопрос представителя Армении может решить лишь Москва. Но сможет ли или захочет ли она оказать давление на Назарбаева в этом вопросе, я в этом не уверен. Тем более, что для Москвы это не столь принципиальный вопрос», – замечает Павел Фельгенгауэр.

По словам прокремлевского политолога Сергея Маркова, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев категорически против назначения представителя Армении на пост генсека ОДКБ.

«Это вполне логично. Назарбаев представляет тюркский народ, выстраивает конструктивные позитивные отношения с Азербайджаном и поддерживает его позицию в нагорно-карабахском вопросе. Еще в мае 2014 года Назарбаев в день подписания договора о создании Евразийского экономического союза заявил, что Армения должна вступить в союз в рамках зафиксированных ООН границ, то есть без Нагорного Карабаха. И это в том числе позиция России», — цитирует слова Маркова портал «Москва -Баку».