На территории «Аг шехер» (Белого города)» в Баку в конце 2016 года было сдано состоящие из двух блоков 12-этажное жилое здание, строительство которого началось еще с 2003 года компанией «KAT Ltd».

Как сообщает gununsesi.info, предусматривалось выделение квартир 54 депутатам. Из них 13 получили квартиры в этом здании. Остальные 41 депутат уже были обеспечены квартирами в других местах, поэтому предусмотренные для них в новом здании квартиры будут выставлены на продажу.

Каждая из квартир, выделенных депутатам, имеет площадь 180-220 квадратных метров. Компания продает квартиры в этом здании по 1800 манат за квадратный метр.

В новом здании квартиры получили спикер Огтай Асадов, председатель Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Хады Раджабли, заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по вопросам науки и образования Бахтияр Алиев, заместитель директора отдела по работе с комитетом и комиссиями Аппарата Милли Меджлиса, бывший депутат Рифат Агаларов, президент Фонда конституционных исследований Алимамед Нуриев и другие нынешние и бывшие депутаты.