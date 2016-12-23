

Среди задержанных по делу о массовом отравлении парфюмерным концентратом «Боярышник» в Иркутске нет ни одного производителя спиртосодержащего контрафакта, сообщила ТАСС представитель Ленинского райсуда города. Он сегодня рассматривает ходатайства об избрании меры пресечения задержанным.

«Среди задержанных, ходатайства по которым рассматриваются в суде, есть предприниматели — владельцы торговых точек, продавцы, и даже водитель. Ни одного производителя контрафактной продукции среди них нет», — рассказала собеседница агентства.

По предварительным данным, все задержанные являются гражданами РФ, некоторые их них — выходцы из Азербайджана. Кроме того, среди задержанных есть жительницы Иркутска, которые ранее не были судимы и имеют семьи. «Они работали продавцами в торговых точках», — добавила представитель суда.

В Иркутской области с 17 по 22 декабря более 110 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник». По последним данным, 74 из них скончались. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.