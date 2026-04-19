В Иране вновь открыты все ракетные и беспилотные военные базы, передает агентство Tasnim.

По данным, Тегеран воспользовался режимом прекращения огня для восстановления и реорганизации военной инфраструктуры. Утверждается, что все ракетные и беспилотные подразделения вновь введены в полную готовность.

Отмечается, что в случае возобновления боевых действий Иран готов в первые часы конфликта нанести масштабный ответный удар.

«Если война возобновится, в первые несколько часов будет выпущено несколько сотен баллистических ракет», — говорится в сообщении агентства.