Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер будут представлять Соединенные Штаты в новом раунде переговоров с Ираном в Исламабаде. Об этом сообщает газета The New York Post (NY Post).

«Стив будет там завтра вечером», — приводит издание слова американского лидера Дональда Трампа.

Президент США, указывает газета, добавил, что Кушнер также будет участвовать в запланированных на вторник переговорах.

Возглавлявший американскую делегацию на предыдущих переговорах в Исламабаде вице-президент США Джей Ди Вэнс в этот раз в пакистанскую столицу не поедет, пишет NY Post.