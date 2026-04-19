Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил о телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого стороны обсудили развитие ситуации в регионе.

Как следует из сообщения, опубликованного в соцсети X, Шариф назвал беседу тёплой и конструктивной.

Он отметил, что приветствовал участие Ирана в переговорах на высоком уровне, включая визит делегации в Исламабад, а также недавние контакты между иранским руководством и военным командованием Пакистана в Тегеране.

Премьер-министр Пакистана также сообщил, что поделился информацией о своих недавних встречах с лидерами Саудовской Аравии, Катара и Турции.

Шехбаз Шариф подчеркнул, что Пакистан, при поддержке партнёров, остаётся приверженным роли «честного и искреннего посредника» в продвижении мира и стабильности в регионе.