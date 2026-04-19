Секретарь Совета безопасности Чечни и сын главы региона Адама Кадырова награжден памятной медалью в честь 20-летия со дня образования полка «Север» имени Ахмат-Хаджи Кадырова, передает ТАСС.

«Приказом командира полка имени Героя России Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова награждается памятной медалью «20 лет полку имени Героя России Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Кадыров Адам Рамзанович», — зачитал документ ведущий церемонии.

Награждение прошло в ходе торжественного митинга, посвященного 20-летию со дня образования специального моторизованного полка «Север». Выступившие отметили, что за это время с участием военнослужащих подразделения Росгвардии было проведено более 1 тыс. специальных операций, задержаны и уничтожены сотни участников бандгрупп.

После официальной части наиболее отличившимся военнослужащим также были вручены медали «За отвагу», орден Кадырова, региональное звание «Герой Чеченской Республики» и медаль «Защитнику Чеченской Республики»