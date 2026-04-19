В последние дни зафиксирована активизация военного присутствия США в регионе, с сообщает агентство Tasnim.

По данным, речь идёт о перемещении отдельных американских военных кораблей, создании воздушного моста для переброски техники, а также участии тяжёлых транспортных самолётов C-5 и C-17 в перевозке вооружений. Кроме того, отмечаются разведывательные полёты беспилотников и передислокация систем противовоздушной обороны.

Также сообщается о проведении учений в Бахрейне, в рамках которых отрабатывались сценарии захвата островных территорий и быстрой высадки на побережье.

В материале подчёркивается, что в Иране рассматривают происходящее в двух возможных контекстах: как элемент давления в политико-переговорном процессе, либо как потенциальную подготовку к военному сценарию.

Отмечается, что иранская сторона заявляет о готовности к любому развитию событий и рассматривает различные варианты реагирования в случае эскалации напряжённости.