Азербайджан и Армения работают над подписанием и ратификацией мирного соглашения, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

«Армения и Азербайджан уже находятся в состоянии мира. Что касается подписания соглашения, то документ парафирован, и мы совместно с азербайджанскими коллегами работаем над его подписанием и окончательной ратификацией», — отметил Ваан Костанян.

Он также добавил, что Баку и Ереван провели обсуждения и достигнуты предварительные договоренности о том, какие товары могут экспортироваться из Армении и Азербайджана.