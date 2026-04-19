Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил соглашение о прекращении огня, открыв огонь в Ормузском проливе.

«Вчера Иран открыл огонь в Ормузском проливе — полное нарушение нашего соглашения о прекращении огня! Многие пули были направлены на французский корабль и грузовое судно из Великобритании. Это было некрасиво, не правда ли?» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп также сообщил о подготовке переговоров: «Мои представители едут в Исламабад, Пакистан — они будут там завтра вечером для переговоров».

По его словам, закрытие пролива бьёт прежде всего по самому Ирану: «Они помогают нам, сами того не зная, и именно они теряют от закрытия прохода 500 миллионов долларов в день! США ничего не теряют».

При этом президент США предупредил о возможных последствиях в случае отказа от сделки: «Мы предлагаем очень справедливую и разумную сделку… если они этого не сделают, США выведут из строя все электростанции и все мосты в Иране».

«Больше никакого “хорошего парня”! Они быстро сдадутся… Пришло время покончить с иранской машиной убийств», — добавил Трамп.