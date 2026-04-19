Израильская армия впервые опубликовала карту своих позиций на юге Ливана.
Как сообщает Al Jazeera, на карте показана новая линия размещения израильских войск на территории Ливана, проходящая на глубине от 5 до 10 км от границы. Речь идёт о десятках ливанских населённых пунктов, жители которых были вынуждены покинуть свои дома.
Отмечается, что публикация карты произошла спустя несколько дней после вступления в силу режима прекращения огня. Израиль ранее заявлял о намерении создать в этом районе так называемую «буферную зону».
В заявлении армии говорится, что одновременно в южном Ливане действуют пять дивизий при поддержке военно-морских сил. Их задачей называется ликвидация инфраструктуры «Хезболла» и предотвращение угроз для населённых пунктов на севере Израиля.