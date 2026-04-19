Эстония отказала премьер-министру Словакии Роберту Фицо в разрешении на пролет через свое воздушное пространство для визита в Москву на Парад Победы 9 мая.

«Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас», — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна (цитата по пресс-службе ведомства).

Он подчеркнул, что Эстония придерживается единого порядка выдачи разрешений на посадку и пролет для стран ЕС и НАТО в рамках официальных визитов, но этот порядок не распространяется на случаи использования ее воздушного пространства для полетов в Россию.

Накануне Фицо заявилял, что власти Литвы и Латвии отказались открыть свои воздушные пространства для его полета в Москву на 9 Мая.