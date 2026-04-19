В банках детского питания от компании Hipp обнаружен крысиный яд, cообщает Reuters.

Яд нашла полиция федеральной земли Бургенланд в Австрии.

На этой неделе в магазинах Spar в Бургенланде заметили банки с детским питанием «Морковь-картофель» от Hipp с поврежденной маркировкой. От них доносился неприятный запах, крышки была открыта, с них сняли пломбу.

Кроме того, на дне банок обнаружили наклейку с красным кругом, пишет агентство со ссылкой на полицию.

Было проведено исследование образца детского питания, которое показало наличие крысиного яда. Полиция Чехии и Словакии изъяли банки с аналогичной маркировкой, в них также нашли яд.