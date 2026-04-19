Турция надеется на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на брифинге по итогам Анталийского дипломатического форума.

«Турция надеется на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией», — отметил он.

По словам Фидана, нормализация отношений между Азербайджаном, Турцией и Арменией имеет экономические выгоды.

Он подчеркнул, что регион играет ключевую роль в развитии Среднего коридора, а стабильность на Южном Кавказе напрямую влияет на его безопасность.

По словам министра, Зангезурский коридор имеет стратегическое значение для Турции, и по этому направлению ведётся сотрудничество с Европейским союзом. Фидан добавил, что подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией будет способствовать развитию всего региона, отметив, что стороны уже близки к этому этапу.