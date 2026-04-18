В ближайшие недели премьер-министр Италии Джорджия Мелони посетит Азербайджан.

Визит, который, как ожидается, состоится в мае-июне, является частью продолжающегося политического и экономического сотрудничества, сообщает Euronews.

Энергетика рассматривается как центральный элемент отношений между Римом и Баку. Азербайджан поставляет природный газ в Италию через Трансадриатический газопровод (TAP), который является частью более широкого Южного газового коридора, соединяющего Каспийский регион с Европой.

Управляющий директор TAP Лука Шиппати сообщил Euronews, что с начала коммерческой эксплуатации по трубопроводу было поставлено более 47,5 млрд кубометров природного газа в Италию.

По его словам, согласно данным итальянской компании SNAM SpA, в 2025 году газ, транспортируемый через TAP, обеспечил около 16% общего спроса Италии на газ.

Шиппати также отметил, что в целом по Европе через TAP было поставлено более 57 млрд кубометров газа, что способствует диверсификации маршрутов поставок и повышению устойчивости европейской газовой системы.

Он подчеркнул, что Италия является основным направлением поставок азербайджанского газа через TAP и важным входным пунктом трубопроводных поставок на европейский рынок.

Операционные данные показывают, что в 2025 году TAP обеспечил около 16,5% общего импорта газа Италии и примерно 25% импорта трубопроводного газа без учёта сжиженного природного газа (СПГ).

Недавние модернизации на компрессорной станции в Греции увеличили долгосрочную пропускную способность системы на 1,2 млрд кубометров в год, усилив транспортные возможности трубопровода.

Поставки по годам демонстрируют стабильные объёмы: 6,83 млрд кубометров в 2021 году, 9,69 млрд в 2022 году, 9,37 млрд в 2023 году, 9,76 млрд в 2024 году и 9,46 млрд в 2025 году. С начала текущего года уже поставлено более 2,4 млрд кубометров.

По словам Шиппати, надёжность остаётся ключевым принципом работы системы, и с начала коммерческой эксплуатации обеспечивается 100% доступность инфраструктуры.

Он также отметил, что, несмотря на коммерческий характер работы TAP, высокоуровневые двусторонние контакты между Италией и Азербайджаном позволяют подтвердить долгосрочное сотрудничество в энергетическом секторе и стратегическую значимость Южного газового коридора.