В столице Азербайджана в рамках масштабного обновления городской инфраструктуры планируется снести около 100 тысяч зданий.

Как сообщил председатель правления Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж в комментарии изданию Unikal, процесс сноса охватит территории всех 12 районов Баку.

По его словам, работы будут проводиться в соответствии с Генеральным планом развития города Баку до 2040 года. На снесенных территориях предусматривается строительство новых жилых зданий, создание парков, а также развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство новых станций метро и трамвайной линии.

«Ожидается очень масштабный процесс сноса. Он не ограничится только строительством новых зданий, но также приведёт к созданию парков, благоустройству территорий и повышению уровня инфраструктуры», — отметил Орудж.

Он добавил, что общие планы уже сформированы, однако определить, какие проекты будут реализованы в первую очередь, пока сложно.