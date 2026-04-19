Корпус стражей исламской революции (КСИР) раскрыл «шпионскую сеть» США и Израиля в Кермане на юго-востоке Ирана.

Об этом сообщает местное издание Khabar Fouri.

«Разведка КСИР нанесла тяжелый удар по шпионским и террористическим сетям противника в Кермане, задержан 51 человек», — подчеркивается в сообщении.

Согласно информации, были раскрыты три шпионские группы, связанные с разведывательными службами, задержаны шесть медиа-агентов.

Напомним, что в Иране накануне были арестованы 69 человек, подозреваемых в связях с США и Израилем.