Президент США Дональд Трамп утверждает, что представители США и Ирана совместно займутся вывозом обогащенного урана из исламской республики.

Отвечая в интервью телекомпании CBS на вопрос о возможной переброске американских войск, он заявил: «Нет, никаких войск».

«Мы прибудем и заберем его вместе с ними. Мы будем вывозить его вместе, потому что к этому моменту будут заключены договоренности, а когда есть договоренности, нет никакой необходимости в боях», — отметил Трамп.

«Наши люди поработают вместе с иранцами, чтобы забрать его. А затем мы привезем его в США», — добавил он, подчеркнув, что стороны могут провести встречу уже в ближайшие выходные.