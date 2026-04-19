Вице-президент США Джей Ди Вэнс все же отправится на переговоры в Пакистан вместе со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Об этом сообщила журналист телеканала CNN Элейна Трин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу ABC, что вице-президент Джей Ди Вэнс не сможет отправиться в Исламабад для участия в переговорах по соображениям безопасности. По его словам, Секретная служба не располагает достаточным временем для подготовки защиты, если уведомление о поездке поступает менее чем за сутки.

«Ситуация изменилась», — привела журналист Трин в социальной сети X слова неназванного представителя Белого дома, комментируя заявление американского лидера.

Кроме того, как отмечается, Секретная служба США не поддерживает одновременное присутствие президента и вице-президента в одном месте. В этой связи, если Дональд Трамп примет решение лично отправиться в Пакистан для возможного заключения соглашения с Ираном, Джей Ди Вэнсу, вероятно, придётся вернуться в США.