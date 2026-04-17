Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан намерен расширять поставки энергоресурсов на европейский рынок и усиливать роль страны в глобальных логистических цепочках.

Выступая на панели «Южный Кавказ: формирующийся стратегический центр» в рамках V Анталийского дипломатического форума, он отметил, что Азербайджан является надёжным партнёром ЕС и развивает как традиционную энергетику, так и проекты в сфере возобновляемых источников.

Гаджиев подчеркнул значение Среднего коридора, назвав его действующим мультимодальным маршрутом, ключевым элементом которого является железная дорога Баку–Тбилиси–Карс. Он также сообщил о работе над проектом «Маршрут Трампа», реализуемым совместно с Арменией и США после Вашингтонского саммита.

«Этот проект создаст новую стратегическую связь между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой. В целом мы рассматриваем это как «концепцию четырёх морей». Речь идёт о формировании связей между Каспийским, Чёрным, Средиземным и Адриатическим морями. В этих рамках региональное сотрудничество и партнёрство ещё больше расширяются, к процессу в качестве транзитной страны привлекается и Армения», – отметил Хикмет Гаджиев.

По его словам, азербайджанская часть данного проекта практически завершена, и работы планируется завершить до конца 2026 года: «В Нахчыванском направлении сотрудничество продолжается с европейскими партнёрами, тогда как Армения и США работают по определённому сегменту на двусторонней основе. На этом фоне Южный Кавказ в долгосрочной перспективе превращается в регион, играющий важную роль в глобальных цепочках поставок и энергетической безопасности».