Европейские страны опасаются, что возможное соглашение между США и Ираном может оказаться непрочным и привести к новым проблемам в будущем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, ранее участвовавших в переговорах по иранской ядерной программе.

По их словам, беспокойство связана с тем, что американская сторона, как считают в Европе, могла направить на текущие переговоры недостаточно подготовленных дипломатов, что повышает риск заключения неустойчивого соглашения.

«Проблема не в том, что соглашение не будет достигнуто. Проблема в том, что первоначальное соглашение может оказаться неудачным и создать множество проблем в будущем», — приводит Reuters слова одного из европейских дипломатов.

В Белом доме отвергли подобную критику. Представитель администрации Анна Келли заявила, что президент США Дональд Трамп является опытным переговорщиком и заключал выгодные сделки в интересах страны и американских граждан.

Как отмечает агентство, дипломаты из Франции, Великобритании и Германии, ранее участвовавшие в переговорах по иранской ядерной программе, на этот раз не вовлечены в процесс и не располагают полной информацией о его ходе. По их мнению, отсутствие координации и различия в подходах сторон создают дополнительные риски для достижения устойчивого соглашения.

Переговоры между Ираном и США, по данным Reuters, возобновились 11 апреля после паузы. В ходе встречи в Исламабаде обсуждались ключевые вопросы, включая иранскую ядерную программу и снятие санкций, однако стороны не смогли достичь договорённостей.