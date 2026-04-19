Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана объявила жёлтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемым усилением ветра 19–20 апреля.

Как говорится в сообщении службы, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны прогнозируется северо-западный ветер скоростью которого повысится до 13,9–20,7 м/с, что соответствует жёлтому уровню опасности.

В то же время в Дашкесане, Гёранбое, Нафталане, Мингячевире, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Лерике и Ярдымлы ожидается усиление ветра до 20,8–28,4 м/с, где объявлен оранжевый уровень предупреждения.